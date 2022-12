Neuer Trailer zu Master Detective Archives: RAIN CODE führt euch in grundlegende Thematiken ein

Spike Chunsoft hat einen neuen Trailer zu Master Detective Archives: RAIN CODE veröffentlicht, der euch grundsätzlich erstmal in das Spiel einführen soll. Ihr lernt Shinigami und Yuma kennen, die in dem Lucid-Noir-Adventure in der seltsamen Stadt Kanai Ward gemeinsam ungelösten Rätseln nachgehen.

Außerdem werden die wesentlichen Gameplay-Elemente vorgestellt. Die Investigation, Erkundung, Labyrinthe und Kämpfe. Wir lernen die SynchronsprecherInnen der Protagonisten kennen und sehen schöne Artworks, die übrigens aus der Feder von Danganronpa-Designer Rui Komatsuzaki stammen.

Kein Wunder: Rain Code entsteht bei Too Kyo Games unter der Leitung von Danganronpa-Schöpfer Kazutaka Kodaka. Auch auf Musik von Masafumi Takada dürfen sich Fans freuen.

Master Detective Archives: RAIN CODE erscheint weltweit im Frühjahr 2023 für Nintendo Switch. Deutsche Texte sind bestätigt. Auch hierzulande gibt es eine Sammleredition.

Der neue Einführungstrailer:

