Neptunia-Entwickler Compile Hearts will im Januar eine Ankündigung machen

Fans von Compile Heart müssen sich eigentlich kaum Gedanken machen, dass es nicht weitergeht. Der Entwickler von Dragon Star Varnir, der Neptunia-Serie und Mary Skelter hat einen sehr regelmäßigen Output.

Zuletzt veröffentlichte man in Japan Fairy Fencer F: Refrain Chord, das im Frühjahr 2023 auch bei uns erscheinen wird. Bei uns steht auch noch die Veröffentlichung von Neptunia: Sisters VS. Sisters im Januar vor der Tür.

Doch wie es in Japan weitergeht, ist aktuell tatsächlich unbekannt. Dieses Geheimnis will Compile Heart am 19. Januar 2023 lüften. In einer Ausgabe der Weekly Famitsu möchte man dann eine Ankündigung vornehmen. Darüber hinaus gibt es keinerlei Details.

