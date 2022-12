Natsume kündigt Harvest Moon: The Winds of Anthos zum 25. Geburtstag der Reihe an

US-Publisher Natsume Inc. hat ein neues Harvest Moon angekündigt – und irgendwie hat man da schon wieder ein ungutes Gefühl. Zur Ankündigung von Harvest Moon: The Winds of Anthos gibt es weder einen Trailer, noch Screenshots. Immerhin stellte man das Logo vor.

Natsume Inc. ist im Besitz der Namensrechte der traditionsreichen Serie, die ursprünglich von Marvelous entwickelt wurde. Schon seit vielen Jahren veröffentlicht Marvelous die Serie im Geiste als Story of Seasons. Natsume Inc. nutzt die Namensrechte, um selbst Harvest-Moon-Titel zu veröffentlichen.

Mit Harvest Moon: The Winds of Anthos feiert man nun den 25. Geburtstag der Marke. Im Sommer 2023 soll der neue Ableger erscheinen, der „neue Funktionen“ bieten soll, aber auch die „Kernmechaniken behalten“ möchte, welche die „Serie so beliebt gemacht haben“.

SpielerInnen erforschen das Land Anthos, das die Erntegeister beherbergt. Diese Geister schützen Natur und Menschen. Doch vor etwa 20 Jahren ging es vor allem um es vor allem um den Schutz der Menschen, als ein Vulkan ausbrach und die Dörfer voneinander trennte. In der Hoffnung, die Menschen wieder zu verbinden und die Länder wieder aufzubauen, schickt die Erntegöttin eine Flasche mit einem Brief und einem magischen Schlüssel und fiel dann in einen tiefen Schlaf.

„Zur Feier des 25-jährigen Jubiläums von Harvest Moon ist es uns eine große Ehre und Freude, Harvest Moon: The Winds of Anthos anzukündigen“, sagt Hiro Maekawa, Präsident und CEO von Natsume Inc. „Das kommende Harvest Moon wird die SpielerInnen in neue Länder führen und bietet völlig neue Features für die Serie. Wir freuen uns darauf, im neuen Jahr mehr zu enthüllen, denn wir haben noch so viele große Überraschungen für dieses bemerkenswerte Jubiläum geplant.“

Bildmaterial: Harvest Moon: The Winds of Anthos, Natsume Inc.