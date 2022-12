Melty Blood: Type Lumina zeigt Gameplay-Material zu Ushiwakamaru

Am 15. Dezember erscheinen zwei neue kostenlose Kämpfer für Melty Blood: Type Lumina. Project Lumina hat nun Gameplay-Material zu Ushiwakamaru veröffentlicht. Der zweite neue Charakter ist The Count of Monte Cristo. Auch zwei neue Stages fügt man hinzu.

Ushiwakamaru bewegt sich mit großer Geschwindigkeit. Das eignet sich für Überraschungsangriffe und um die Verteidigung der Gegner zu durchbrechen.

Tsukihime bittet zum 2D-Kampf

Melty Blood: Type Lumina basiert auf der Welt von Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon, der Visual Novel von Type-Moon. Zu diesem Spiel ist in Japan ein Remake erschienen.

Die Story von Melty Blood: Type Lumina hat Kinoko Nasu geschrieben, das Charakter-Design steuert Takashi Takeuchi bei. Alle spielbaren Charaktere haben natürlich einzigartige Moves und Attacken. Es gibt Einzelspielermodi wie Story, Time Attack und Survival. Im Survival-Modus müsst ihr mit nur einer Lebensenergieanzeige schauen, wie viele Gegner ihr besiegen könnt.

Melty Blood: Type Lumina erschien am 30. September 2021 weltweit für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC-Steam. Der Vertrieb im Westen erfolgt rein digital.

Gameplay zu Ushiwakamaru aus Melty Blood: Type Lumina

Bildmaterial: Melty Blood: Type Lumina, Project Lumina, Type-Moon, French-Bread