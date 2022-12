Mario Kart 8 Deluxe: Diese langersehnte Funktion wird jetzt endlich Realität

Heute erscheint die dritte Welle an Strecken des Booster-Streckenpass für Mario Kart 8 Deluxe. Im Zuge dessen bekommt das Spiel natürlich auch ein Update, doch das bringt nicht nur die Strecken mit. Auch eines der meistgewünschten Features wurde nach all den Jahren endlich realisiert.

Wie Nintendo heute beiläufig in einem Tweet erklärt, bietet Mario Kart 8 Deluxe ab sofort eine Option für individuelle Item-Einstellungen. Mit dieser neuen Option können SpielerInnen in Versus-Rennen (offline) und in bestimmten Online-Modi festlegen, welche Items erscheinen.

Oder anders: Die Angst vor blauen Stachi-Panzern ist vorbei. Für viele Fans ist dieses Item einfach unfair, für andere wiederum gehört es zum Mario-Kart-Erlebnis. Die Option, den blauen Stachi-Panzer von den Items auszuschließen, ist aber eine willkommene Ergänzung.

Neben dem Stachi-Panzer könnt ihr natürlich auch alle anderen Items ausschließen oder hinzufügen. Ein Rennen nur mit Turbo-Pilzen ist denkbar. Oder eines ohne Items. Oder natürlich ein Rennen nur mit Stachi-Panzern. In Team-Rennen könnt ihr sogar den einzelnen Teams jeweils eigene Items zuweisen.

Bildmaterial: Mario Kart 8 Deluxe – Booster-Streckenpass, Nintendo