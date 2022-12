Kingdom Hearts: Missing-Link nicht mehr vermisst – Nomura meldet sich wieder zu Wort

Im Frühjahr hatte Square Enix die Closed-Beta-Phase zu Kingdom Hearts: Missing-Link auf Herbst 2022 eingegrenzt. Seitdem war nichts mehr zum Spiel zu hören. Bei Twitter meldete sich jetzt Tetsuya Nomura und entschuldigte sich für die monatelange Funkstille.

Nomura meldete sich auf dem Account zu Dark Road, eigentlich ein anderer Kingdom-Hearts-Ableger. Er erklärt, dass man Schwierigkeiten habe, ein offizielles Konto zu Missing-Link bei Twitter zu eröffnen. Deshalb würde es Neuigkeiten zu Missing-Link auf diesem Account geben.

Den Closed-Beta-Test spricht er kurz an. Bei diesem soll es zunächst um die Synchronisation des Spiels gehen. Einen Termin nannte Nomura nicht, doch der Beta-Test wird nur in Japan stattfinden. Die Anmeldung dazu soll in Kürze eröffnen.

Es handelt sich bei Kingdom Hearts: Missing-Link um ein komplett neues Spiel für iOS- und Android-Geräte. Das Spiel wurde einst gemeinsam mit Kingdom Hearts IV angekündigt. Square Enix nennt es ein „ortsbasiertes Action-RPG“ – es wird euch in die Welten von Scala ad Caelum in die reale Welt bringen.

via Siliconera, Bildmaterial: Kingdom Hearts Missing-Link, Square Enix