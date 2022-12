JPGAMES auf den Square Enix Plays Community Days 2022

Publisher Square Enix lud die Community bei gemütlichem Beisammensein ein, die neusten Spiele aus dem eigenen Hause anzuspielen. Das Event war völlig kostenlos und jeder konnte teilnehmen, sofern er den Weg bis zum Event auf sich nahm. Eine der Event-Stationen lag (neben Berlin und München) in Köln und so ließ es sich unser Team nicht nehmen, dem Community-Event einen Besuch abzustatten. Unseren Eindruck vom Event erzählen wir euch ganz geschwind im folgenden Artikel.

Viele Square-Enix-Spiele zum Antesten

Nach einem wirklich freundlichen Empfang konnten wir uns direkt auf die Spiele stürzen, die Square Enix im Rahmen des Events anbot. An der Theke konnten wir uns Switch-OLED-Konsolen ausleihen, auf denen wir bereits erschienene Titel wie Harvestella, Life is Strange: Arcadia Bay Collection oder The DioField Chronicle anspielen durften. So konnten Kaufinteressierte vorab testen, ob das jeweilige Spiel (oder gar die OLED-Konsole) etwas für sie ist.

Alternativ dazu baute Square Enix einige Anspielstationen auf. Ein paar der Titel wie Star Ocean: The Divine Force und Valkyrie Elysium waren zu dem Zeitpunkt ebenfalls bereits erschienen, deshalb gab es hier jeweils nur eine Anspielstation, um einen kleinen Einblick in die jeweiligen Spiele zu geben. Doch die beiden wirklichen Highlights, die wir auf dem Event angezockt haben, waren Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion und Forspoken.

Beide Titel waren jeweils mit einer ca. 15-minütigen Demo für vier Anspielstationen vertreten. Trotzdem musste man einige Zeit warten, da der Andrang für die beiden Titel erwartungsgemäß sehr hoch war. Square Enix hat den Andrang gut organisiert, indem Kärtchen mit Nummern ausgeteilt wurden. So konnte man sich die Wartezeit mit anderen Aktivitäten vertreiben, ohne seinen Platz in der Warteschlange zu verlieren.

Zu Crisis Core haben wir bereits einen Test veröffentlicht, in dem ihr unsere Meinung zum Spiel erfahrt. Auch Forspoken konnten wir schon einige Stunden anspielen – hier findet ihr unsere Eindrücke.

Euer Wissen ist gefragt

Zu jeder vollen Stunde veranstaltete Square Enix ein Quiz, bei dem zahlreiche Fragen zu Titeln aus dem Square-Enix-Universum gestellt wurden. So wollte das SE-Team beispielsweise wissen, wie die ProtagonistInnen aus Dragon Quest Treasures heißen oder in welchen FF-Spielen Bahamut auftauchte.

Das Quiz war gut organisiert. In der Ecke des Raumes gab es einen Bildschirm, an dem die Fragen eingeblendet wurden und die Siegerehrung stattfand. Mithilfe einer App bzw. einer Internetseite konnten auf dem Handy die Fragen beantwortet werden, nachdem man den entsprechenden Einladungs-Code für die Quizrunde eingegeben hatte. So wurden über 25 Fragen gestellt, in dem unser Square-Enix-Wissen abgefragt wurde. Wir konnten durch das Quiz übrigens einige Inspirationen für das kommende JPGAMES-Quiz im Discord mitnehmen!

Und wie es sich für einen Quizmaster gehört, haben wir in der letzten Quizrunde des Tages noch den Sieg erringen können. Als Belohnung gab es ein fettes Merchandise-Paket, doch niemand ging an diesem Abend leer aus. Neben reichlich Verpflegung gab es am Eingang eine Tüte voll mit Merchandise, die sich jede*r abholen konnte.

Eine schöne Erinnerung an den Tag

In den Räumlichkeiten befand sich ebenfalls eine Fotobox, an der die Community Fotos schießen konnte. An der Box konnten wir zwischen sechs Hintergründen aus SE-Spielen wählen und dann ein erinnerungswürdiges Foto schießen. Man konnte zwei Fotos schießen, wovon eines mitgenommen werden konnte und das andere an einer Pinnwand verewigt wurde. Mit einem Stift konnte man seinem Foto den letzten Glanz verleihen und zu den anderen Fotos tackern lassen. Für das Foto haben wir sogar noch jemanden aus der JPGAMES-Community begeistern können, sich uns anzuschließen!

Wer wollte, konnte ein Foto mit dem bekannten Buster-Sword aus Final Fantasy schießen. So konnte man sich ganz wie Cloud Strife fühlen. Aber auch ohne Schwert hat die Nutzung der Fotobox Spaß gemacht und uns ein schönes Erinnerungsstück an den lustigen Tag beschert.

Fazit der JPGAMES-Redaktion

Insgesamt hat uns der Tage eine Menge Freude bereitet und falls Square Enix erneut ein solches Event anbieten sollte, kommen wir gerne wieder. Wir haben uns gut aufgehoben gefühlt und Square Enix hat für ein interessantes Programm gesorgt.

Es gab leider wenig neue Spiele, die getestet werden konnten. Doch hätte Square Enix plötzlich eine Demo zu Final Fantasy XVI angeboten, könnt ihr euch denken, wie überfüllt die Location gewesen wäre. So war es ein nettes Community-Event, an das wir uns auch heute noch gerne erinnern.

Bildmaterial: Square Enix, eigene Fotos.