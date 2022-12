Gute Nachrichten zum Geburtstag: Die Zukunft von Project Zero scheint gesichert

Koei Tecmo hat einen neuen Trailer zu Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis veröffentlicht. Diesmal geht es aber kaum um das Spiel selbst. Im Video kommen die Entwickler in Gestalt von Producer Yutaka Fukaya zu Wort, denn gleichzeitig feiert man auch den 21. Geburtstag der Serie und möchte die Gelegenheit nutzen, um den Fans zu danken.

Die Maske der Mondfinsternis erschien seinerseits vor 15 Jahren in Japan. Da es nie im Westen veröffentlicht wurde, ist das Remaster für moderne Plattformen natürlich um erfreulicher. Fukaya bestätigt auch, dass man sich bereits Gedanken um die Zukunft der Serie macht.

„Die „Fatal Frame“-Reihe ist eine IP, der das Entwicklerteam sehr zugetan ist. Wir denken nicht nur an diese Veröffentlichung, sondern auch an verschiedene Entwicklungen in der Zukunft“, sagt Fukaya.

Mit dem 9. März 2023 hatte Koei Tecmo unlängst einen konkreten Veröffentlichungstermin zu Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis bekannt gegeben. Das Spiel erscheint dann für Nintendo Switch, PlayStation, Xbox und PCs. Eine Handelsversion gibt es im Westen leider nicht, aber hier springt wie so oft Asien als Alternative ein. Eine physische PS4- und Switch-Version mit englischen Texten gibt es bei Play-Asia* bereits zum Vorbestellen.

Die Entwicklernachricht:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis, Koei Tecmo, Grasshopper Manufacture