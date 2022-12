Neues Fatal Fury schreitet gut voran und SNK will dazu eine neue AAA-Marke erschaffen

Im August hatte SNK ein neues Spiel aus der „Fatal Fury / Garou“-Reihe angekündigt. Damit kehrt die Fighting-Serie nach über 20 Jahren zurück. Mehr als einen Teaser-Trailer gab es allerdings noch nicht.

In einem riesigen Interview zum Jahresende hat die japanische Famitsu 141 bekannte EntwicklerInnen diverser Studios und Publishern zu ihren Ambitionen für das neue Jahr befragt. Auch prominente SNK-Entwickler kamen dabei zu Wort.

Yasuyuki Oda erinnerte zunächst daran, dass man an einem neuen Fatal Fury und weiteren neuen Games arbeitet. „Neben den Updates für The King of Fighters XV arbeitet das Team gemeinsam an der Entwicklung des neuen Fatal Fury und einiger anderer Titel. Freuen Sie sich auf SNK in der Zukunft“, so Oda.

Nobuyuki Kuroki gab dann ein Status-Update zu Fatal Fury: „Obwohl wir noch nicht viele Informationen über Fatal Fury veröffentlicht haben, schreitet die Entwicklung gut voran, also freuen Sie sich darauf“, ergänzte Kuroki.

Kazuhiro Fujishige von SNK kündigt dazu noch mit großen Worten eine neue IP an. „Dieses Jahr wird den Beginn der Entwicklung einer neuen IP markieren, die die große Vision der ‚Erschaffung eines AAA-Titels aus Japan‘ trägt. Wir sind dabei, ein Studio zu werden, in dem die Stärken unserer Teams, die sich aus unserem vielfältigen Talentpool zusammensetzen, voll zur Geltung kommen werden“, so Fujishige.

via Gematsu, Bildmaterial: SNK