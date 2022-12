Dragon Ball Z: Kakarot startet die zweite Season am 13. Januar

Bandai Namco hat zu Dragon Ball Z: Kakarot die erste Story-Erweiterung „Bardock: Alone Against Fate“ aus Season Pass 2 auf den 13. Januar 2023 datiert. Darin schlüpft ihr in die Rolle von Son-Gokus Vater. Insgesamt sind drei Story-Erweiterungen geplant, wie schon im ersten Season Pass.

Ebenfalls am 13. Januar erscheinen noch Versionen für PS5 und Xbox Series. Wer bereits auf der alten Generation spielt, kann kostenlos upgraden. Es gibt verbesserte Grafik und Performance, konkret 60 fps, 4K-Auflösung und kürzere Ladezeiten. Dragon Ball Z: Kakarot ist derzeit für Switch, PS4, Xbox One und PCs erhältlich.

Ein neuer Trailer zu Bardock: Alone Against Fate

