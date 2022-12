Die Wonder Boy Anniversary Collection enthält insgesamt 21 Titel zum 35. Geburtstag

Bliss Brain hat angekündigt, dass die Wonder Boy Anniversary Collection am 26. Januar 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen wird. Darin enthalten sind 21 Versionen von sechs Spielen zum 35. Geburtstag der Reihe. Physische Versionen gibt es bei Strictly Limited Games.

Die sechs enthaltenen Spiele sind Wonder Boy, Wonder Boy in Monster Land, Wonder Boy III: Monster Lair, Wonder Boy: The Dragon‘s Trap, Wonder Boy in Monster World und Monster World IV. Über die einzelnen Versionen informiert euch die offizielle Website.

Zu den neuen Features gehören Grafikfilter, Speicherstände, Rückspulfunktion und eine Medien-Galerie.

