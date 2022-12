Die Macher von Life is Strange kündigten Banishers: Ghosts of New Eden an

Don’t Nod hat im Rahmen der The Game Awards 2022 Banishers: Ghosts of New Eden angekündigt. Das neue Action-RPG der Macher von Life is Strange und Vampyr soll 2023 für PlayStation 5, Xbox Series sowie PC-Steam erscheinen. Focus Entertainment tritt als Publisher auf.

Schlüpfe in diesem Story-Action-RPG in die Haut von zwei Geisterjägern, die dir in Erinnerung bleiben werden, und triff weitreichende Entscheidungen. Befördere Geister zurück ins Jenseits und kämpfe mit Antea und Red gegen übernatürliche Kräfte.

Auf der Steam-Seite findet ihr bereits zahlreiche weitere Details.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Banishers: Ghosts of New Eden, Don’t Nod, Focus Entertainment