Die amiibo-Figuren zu Sephiroth und Kazuya könnt ihr jetzt vorbestellen

Mitte Dezember hat Nintendo endlich die ausstehenden amiibo-Figuren zu Sephiroth, Kazuya sowie Pyra und Mythra vorgestellt. Sephiroth und Kazuya machen am 13. Januar 2023 den Anfang. Aber wann kann man sie endlich vorbestellen? Jetzt!

Amazon, Media Markt und Co. stehen noch aus. Wir aktualisieren diesen Beitrag dann! Was mit Sora geschieht? Das ist völlig unklar. Nintendo hat bisher keine Pläne für einen Sora-amiibo präsentiert. Es wäre die einzige spielbare Figur ohne amiibo-Pendant. Also warten wir ab.

Bildmaterial: Nintendo