Deutsche Verkaufscharts: The Callisto Protocol geht vor Need for Speed Unbound ins Ziel

In der vergangenen deutschen Verkaufswoche gab es mit The Callisto Protocol und Need for Speed Unbound zwei potente Neueinsteiger. In dem Fall hört man dann doch die Schreie aus dem Weltraum: Jubelschreie nämlich, denn der Horror-Shooter geht vor dem neuen NfS-Ableger über die Ziellinie.

Sowohl in den PS5- als auch Xbox-Series-Rankings schiebt sich The Callisto Protocol trotz kritischer Review-Töne vor Need for Speed Unbound. Auf Xbox One reicht es für den Horror-Shooter für Silber hinter GTA V. Auf PS4 immerhin für den vierten Platz.

Auf Nintendo Switch ist wieder alles beim Alten: Mario Kart 8 Deluxe kann die Pole zurückerobern, so wie es früher oder später immer passiert. Pokémon Purpur rutscht auf den zweiten Platz.

