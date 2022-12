Deutsche Verkaufscharts: Der beste Neueinsteiger sorgt für Wild-West-Stimmung

Eine Woche nach dem Pokémon-Sturm in den deutschen Verkaufscharts wird es auch in dieser Woche nicht viel ruhiger. GfK Entertainment hat Wild-West-Stimmung ausgemacht.

Grund dafür ist natürlich das abgedrehte Action-Adventure Evil West, das als bester Neueinsteiger auf den Rängen zwei (Xbox Series) sowie drei (PlayStation 5) landet. An Call of Duty: Modern Warfare II (jeweils Platz eins) und God of War: Ragnarök (PS5, Platz zwei) gibt es aber kein Vorbeikommen.

Auch in den PS4-Rankings bleibt Call of Duty: Modern Warfare II das Spiel der Stunde. Beliebtester Xbox-One-Titel ist aber Grand Theft Auto V – Premium Edition. Auf Nintendo Switch bleiben natürlich Pokémon Purpur und Karmesin unschlagbar. Doppelspitze für Generation 9.

Bildmaterial: Evil West, Flying Wild Hog, Focus Entertainment