Das Aeternum Game Studios Showcase 2022 bot diese drei Ankündigungen

Aeternum Game Studios hat in einem kurzen Showcase einige Neuigkeiten zur Aeterna-Reihe verkündet. Dabei handelt es sich um Metroidvania-Spiele. Zunächst erhält der erste Ableger, Aeterna Noctis, einen DLC mit dem Titel „Pit of the Damned“. Dieser soll Anfang 2023 für alle gängigen Plattformen erscheinen.

Der zweite Teil der Reihe, Summum Aeterna, befindet sich seit Juni im Steam-Early-Access. Das Prequel zu Aeterna Noctis schafft es mit der Veröffentlichung der Vollversion jedoch auch auf Konsolen – Switch, PlayStation und Xbox. Dies soll bis Ende 2023 der Fall sein.

Schließlich kündigte man mit Aeterna Lucis auch noch einen dritten Ableger an. Hier handelt es sich nun um ein Sequel zu Aeterna Noctis. Die Veröffentlichung ist für das Jahr 2024 geplant.

Bei Summum Aeterna trifft schneller Kampf auf einen 2D-Stil. Beim Erkunden der Dungeons warten neben Gegnern, Bossen und Fallen natürlich auch Schätze. Die Welten werden generiert und haben je nachdem unterschiedliche Eigenschaften. Euren Spielstil könnt ihr anpassen mit einem Skillbaum und verschiedenen Waffentypen.

Das Aeternum Game Studios Showcase 2022

Bildmaterial: Aeterna Lucis, Aeternum Game Studios