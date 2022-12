Das ästhetische Replaced meldet sich mit einem neuen Trailer aus der alternativen Realität

Replaced hat heute beim Xbox & Bethesda Showcase im vergangenen Jahr ziemlich schnell, ziemlich viele Fans gefunden. Das hatte es vor allem seiner Ästhetik zu verdanken. Der futuristische 2,5D-Plattformer mit Pixelart-Optik spielt in einer düsteren, alternativen Realität.

Bei The Game Awards 2022 meldete sich das Spiel zurück. Phil Spencer dürfte sich gefreut haben, denn so viele Xbox-exklusive Konsolenspiele gab es in der Show nicht. Darüber hinaus erscheint Replaced auch für PCs und gleich im Xbox Game Pass. 2023 aber erst.

Als R.E.A.C.H, eine hochkomplexe, künstliche Intelligenz gefangen in einem menschlichen Körper, betrittst Du eine Welt, die aus den Fugen geraten ist. Doch welche Ereignisse haben diese Realität ins Wanken gebracht? Erkunde das gesetzlose Phoenix-City und du wirst die Antwort auf diese und andere Fragen finden.

Replaced spielt in den 80er-Jahren, aber mit Rock, Ghettoblaster und seltsamen Frisuren hat es nichts zu tun. Nach einem missglückten Trinity-Atomwaffentest vor 40 Jahren liegt die Welt in Schutt und Asche. Chaos und Anarchie regieren.

Phoenix-City wird von einer korrupten Organisation namens Phoenix Corp. kontrolliert, die freiwillige OrganspenderInnen an reiche KundInnen vermittelt. Der Konzern forscht an einer KI, um Arbeitsprozesse zu optimieren. R.E.A.C.H ist der erste Prototyp.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Replaced, Sad Cat Studios, Coatsink