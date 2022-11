Warum Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion so ein aufwendiges Remaster geworden ist

„Mehr als nur ein einfaches Remaster“ verspricht Square Enix mit Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion. Völlig neue Erlebnisse, mit Verbesserungen, neuen Features und mehr. Ein aufwendiges visuelles Upgrade, ein überarbeitetes Kampfsystem. Es hätte aber auch anders kommen können.

„Natürlich könnte man Cloud-Technologie nutzen, um das Spiel in seiner alten Form zu spielen, aber Tatsache ist, dass die Fans seit Final Fantasy VII Remake höhere Ansprüche an die Grafik haben“, glaubt Producer Yoshinori Kitase.

Es ist die Mühe wert: „Darum glaube ich, dass es definitiv die Mühe wert ist, das Spiel für die aktuelle Generation der Plattformen zu remastern“, so Kitase weiter in einem Interview im PlayStation Blog. Am Ende wurde es nicht nur ein höherer Anspruch an die Grafik.

„Für Crisis Core haben wir mit Creative Director Nomura Tetsuya abgesprochen, welche Richtung wir für das Remaster einschlagen wollen. Das Entwicklungsstudio (Tose) hat auch Verbesserungsvorschläge eingebracht, und so haben wir beschlossen, was wir umsetzen“, erklärt Producer Mariko Sato.

„Ursprünglich hatten wir überlegt, die Grafik unverändert zu übernehmen, aber als wir die Originalversion auf einem großen Bildschirm sahen, kamen uns einige Bedenken“, gesteht auch Sato. Die Überarbeitung machte aber auch einige Mühe: „Manche Sachen haben beim Austauschen der 3D-Modelle einfach nicht funktioniert, also verbrachten wir viele lange Tage mit Änderungen und Anpassungen.“

Producer Sato hofft jetzt, dass die Fans das Remaster ausprobieren. Ein neues und andersartiges Erlebnis sei das Spiel geworden. „Außerdem lässt einen das Spiel tiefer in die Geschichte des Originalspiels FINAL FANTASY VII, Final Fantasy VII Remake und des bevorstehenden Final Fantasy VII Rebirth eintauchen.“

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion erscheint am 13. Dezember 2022 hierzulande. Bei Amazon könnt ihr euch aktuell noch die exklusive Steelbook Edition* zum Remaster sichern.

Bildmaterial: Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, Square Enix