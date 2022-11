Spirit Hunter: Death Mark II zeigt sich im japanischen Übersichtstrailer

Der dritte Ableger der Spirit-Hunter-Serie Shinigami: Shibito Magire steht in Japan kurz vor der Veröffentlichung. Am 1. Dezember ist es schon so weit. Es wird somit höchste Zeit für den Übersichtstrailer!

Für Nordamerika und Europa bekommt die Horror-Suspense-Visual-Novel einen neuen Namen verpasst. So wird das Videospiel 2023 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs durch Aksys Games unter dem Namen Spirit Hunter: Death Mark II erscheinen.

Die Geschichte von Spirit Hunter: Death Mark II

In der Vorstadt von H City in Tokio liegt die „Konoehara Academy“. Es geht das Gerücht um, dass dort alle zehn Jahre die Toten einen Fluch verbreiten. Nun wurden einige Studenten unter seltsamen Umständen getötet. Die Polizei ermittelt, kann aber den Fall nicht lösen. Deswegen setzt der Leiter der Akademie auf eine Untersuchung, welche sich mit uralten Ritualen befasst. Es ist nun die Aufgabe des Spielers, getarnt als Lehrer, der ganzen Sache auf die Spur zu kommen.

Bei den Ermittlungen hilft ein Partner, den man wählen kann. Je nach Wahl stehen andere Informationen und untersuchbare Orte zur Verfügung. Auch wenn man in die Enge getrieben wird, kann der Partner je nachdem helfen, aber hier spielt natürlich auch eine Rolle, was man für Gegenstände bei sich trägt. Auch die eigenen Entscheidungen haben darauf einen Einfluss.

Bildmaterial: Spirit Hunter: Death Mark II, Aksys Games, Experience