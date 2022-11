Sonntagsfrage: Welcher Konsolenhersteller ist euch derzeit am sympathischsten?

Der Konsolenmarkt in der Videospielindustrie wird von Nintendo, Microsoft und Sony bestimmt. Zwar gibt es immer mal wieder Konkurrenten, die versuchen in den Markt einzudringen, jedoch hat das bislang nicht so richtig funktioniert. Daher spielt sich die Industrie quasi nur unter diesen drei etablierten Unternehmen ab, was natürlich einige Vor- und Nachteile hat.

Wir haben bereits in der Vergangenheit gesehen, wie Sony die Führungsposition übernommen und die Fanbase gefragt hat, ob sie nicht einen Zweitjob aufnehmen wollen, um sich eine PlayStation 3 leisten zu können. Bei Microsoft sah es zu Beginn der Xbox One nicht so rosig aus, als man versuchte die Funktion „always on“ und TV-Features als gut zu verkaufen. Nintendo hingegen scheitert oft am Kundensupport und modernen Online-Diensten. Jeder der drei großen Unternehmen hat schon mal sein Fett wegbekommen.

Doch schauen wir heute nicht auf die Vergangenheit, sondern auf das Hier und Jetzt. Wir möchten von euch wissen, welchen Konsolenhersteller ihr derzeit am sympathischsten findet? Sei es in Bezug auf die Interaktionen mit Fans, der Community, auf den sozialen Netzwerken, bei Messen und anderen Events, im Bereich Online-Dienste, Kundenfreundlichkeit, Treueprogramme, Abonnements, wie sie Livestreams gestalten, Ankündigungen präsentieren, Aktionen und Verkäufe regeln oder sich generell derzeit nach außen hin zeigen. Lasst alles, was euch so einfällt mit in die Bewertung fließen und stimmt ab!

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

Loading…

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 20. November