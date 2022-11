Sonntagfrage: Pokémon Karmesin oder Purpur – Welche Pokémon-Edition werdet ihr euch holen?

In wenigen Tagen erscheinen die neuen Pokémon-Editionen Karmesin und Purpur. Wiedermal können Fans in eine neue Welt eintauchen, neue Pokémon fangen und zum Champion werden. Doch nicht nur das! Die neuen Editionen bieten euch eine weitaus offenere Welt und zwei weitere Pfade, die ihr einschlagen könnt. Beim Pfad „Straße der Sterne“ legt ihr euch mit den rebellischen Team Star an, während es beim „Pfad der Legenden“ um die Suche von sagenumwobenen Geheimgewürzen geht.

Seit der letzten Generation hat sich also einiges in der Pokémon-Welt getan. Zumindest, wenn man sich die bisherigen Informationen anschaut. Diese scheinen bei vielen Fans auch positiv anzukommen, wenn man die technischen Aspekte mal außen vor lässt. Ob die neue Formel am Ende aufgeht, wird also die Zeit zeigen. Und bevor man tief in die Analyse gehen kann, steht die routinierte Frage vor der Tür: Welche Pokémon-Edition soll ich mir kaufen? Und genaue diese Frage reichen wir heute an euch weiter!

Wer sich noch nicht komplett zu einem Kauf überreden konnte und bei der Beantwortung dieser Frage etwas gewinnen möchte, kann noch bis zum 15. November 2022 um 22 Uhr an unserem Gewinnspiel zu Pokémon Karmesin oder Purpur teilnehmen.

