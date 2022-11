So könnte es aussehen: Mod lässt Pokémon Karmesin und Purpur mit 60 fps laufen

Heute geht bei Twitter ein Video viral, das auch die großen Medien wie Eurogamer schon aufgegriffen haben. Es zeigt Pokémon Karmesin und Purpur – mit 60 fps. Die Framerate der Switch-Spiele sind ein großes Problem und beeinträchtigen das Spielerlebnis spürbar.

Die Mod von Twitter-Nutzer theboy181 lässt die Spiele jedoch in butterweichen 60 fps laufen. Natürlich läuft das Spiel ganz offensichtlich auf einem PC mit Emulator und nicht direkt auf der Switch, die mit 60 fps ganz sicher ihre Probleme hätte. Aber viele Fans dürften sich auch schon an stabilen 30 fps erfreuen.

Ein weiteres Video des Nutzers zeigt das Spiel in einem Tera-Raid, ebenfalls mit stabiler Framerate. Es ist übrigens nicht die erste populär gewordene Mod zu Pokémon Karmesin und Purpur. Auch eine Mod, die alle Songs von Ed Sheeran aus dem Spiel entfernt, fand bereits viel Beachtung.

Pokémon Karmesin und Purpur wurden flächendeckend für ihre technische Umsetzung getadelt. „Es ist an sich eine Frechheit, dass die größte Marke der Welt ein Produkt zum Vollpreis anbietet, das so fehlerbehaftet und schlecht optimiert ist“, heißt es auch – trotz allem Spaß – in unserer Review.

