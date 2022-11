Pokémon Karmesin und Purpur: So hilft euch Nintendo bei der Wahl des Starters

Okay, mal Hand aufs Herz. Wie kann man nicht Kwaks wählen? Der Autor hat es wirklich versucht und ist unvoreingenommen an die Starter-Wahl in Pokémon Karmesin und Purpur gegangen. Am Ende wurde es doch Kwaks.

Aber vielleicht fällt euch die Wahl nicht so einfach. In diesem Fall möchte euch Nintendo ein bisschen unter die Arme greifen. Ein Zufallsgenerator könnte euch beispielsweise die Wahl komplett abnehmen. Dann könnt ihr gleich durchstarten und Paldea erkunden. Einen solchen präsentierte Nintendo bei Twitter.

Vielleicht möchtet ihr eure Auswahl aber auch gründlicher durchdenken. Dann hätte man für euch noch die nachfolgenden Info-Kästchen. Krokel ist demnach lässig und geht alles mit seinem eigenen Tempo an. Er ist aber auch ein bisschen tollpatschig, wie ihr bald sehen werdet.

Kwaks sei ernst und richte sich stets nach seinem Trainer. Und ist offensichtlich ein bisschen eitel. Felori hingegen wird als launisch beschrieben und ist gerne mal eingeschnappt. Gemeinsam haben die drei wohl, dass sie auch nachteilige Charakterzüge haben. Aber wer hat das nicht?

Wenn ihr euch entschieden habt, könnt ihr übrigens euren Twitter-Avatar (oder Mastodon natürlich) mit dem Antlitz eures Partner-Pokémon schmücken. Außerdem gibt es Handy-Hintergrundbilder mit eurer Wahl! Und jetzt viel Spaß in Paldea und eine möglichst ruckelfreie Reise.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak