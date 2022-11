Pokémon Karmesin und Purpur: Die vielleicht letzte Bombe lässt man morgen platzen

The Pokémon Company hat – wie schon in den letzten Wochen – die Veröffentlichung eines neuen Trailers vorab angekündigt. Morgen um 15 Uhr deutscher Zeit möchte man auf dem offiziellen Youtube-Kanal einen neuen Trailer veröffentlichen.

Obwohl man erst am Sonntagabend mit Gierspenst noch ein brandneues Pokémon aus Paldea vorstellte, dürften die Erwartungen an den neuen Trailer groß sein. Denn ist möglicherweise der letzte große Trailer vor der Veröffentlichung, abgesehen von einem eventuell noch folgenden Launchtrailer nächste Woche.

Es ist also die vielleicht letzte große Gelegenheit für The Pokémon Company, neue Details zu veröffentlichen. „The final news drop before launch. The excitement is real. The atmosphere is palpable“, twitterte beispielsweise Serebii-Inhaber Joe Merrick.

Dass wir auf den letzten Metern noch neue Spielmechaniken kennenlernen, scheint eher unwahrscheinlich. Außer vielleicht um Mehrspielermodus, wo man sich relativ bedeckt hielt. Doch vielleicht lernen wir noch ein oder zwei neue Pokémon kennen, bevor es am kommenden Freitag nach Paldea geht.

Nur 21 neue Pokémon aus Paldea kennen wir, darunter das am Sonntag entüllte Gierspenst, aber auch die mit verschiedenen Aktionen vorgestellten Affiti, Griff und Schligda. Auch die drei Starter zählen dazu, ebenso wie die Legendären Pokémon Koraidon und Miraidon. So sparsam war The Pokémon Company lange nicht.

