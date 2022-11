Pokémon Karmesin und Purpur: Der Day-One-Patch schaltet essenzielle Funktionen frei

Natürlich wird auch Pokémon Karmesin und Purpur einen Day-One-Patch erhalten. Das bestätigten Game Freak und Nintendo am Rande der Bekanntgabe der neuen Details in dieser Woche in der Pressemeldung.

Demnach ist das Update auf Version 1.0.1 gleich für das Veröffentlichungsdatum der Spiele geplant. Ein klassischer „Day One Patch“ also. Das Herunterladen wird vor dem Spielen empfohlen, denn das Update (1 GB) schaltet einige essenzielle Funktionen frei: die Online-Funktionen.

Schlimm ist das nicht. Wer seine Konsole nicht gerne mit dem Internet verbindet, der wird die Online-Funktionen wohl auch nicht nutzen wollen. Alles Weitere, was zum Spielen gebraucht wird, ist auf der Cartridge. Auf Funktionen wie Geheimgeschenke oder Tera-Raids müsst ihr dann aber verzichten.

Am 18. November erscheinen Pokémon Karmesin und Purpur und die meisten neuen Features gibt es natürlich in beiden Spielen. Drei Pfade erwarten euch bei eurem Abenteuer, zwischen denen ihr frei wählen könnt. Das neue „Let’s Go“-Feature soll euch einige Dinge erleichtern und natürlich erwarten euch die neuen Terakristallisierungen.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak