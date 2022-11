Pokémon GO feiert jetzt den Día de Muertos – aber nur kurze Zeit

Nach dem Event ist vor dem Event in Pokémon GO. Die Halloween-Feierlichkeiten und das unvergessene Zorua-Chaos gehen heute nahtlos in den Día de Muertos über. Und es bleibt gruselig!

Dieser Feiertag wird besonders in Mexiko, aber auch anderen amerikanischen Ländern gefeiert, um verstorbenen Freunden und Familienmitgliedern zu gedenken. Niantic trägt noch mehr zu eurer Bildung bei:

Die Azteken waren der Überzeugung, dass die Geister geliebter Menschen nicht verschwinden, sondern in eine andere Welt übergehen, aber jedes Jahr in einem bestimmten Zeitraum in unsere Welt zurückkehren. Seitdem bereiten sich die Feiernden auf den Día de Muertos vor, indem sie den Tisch mit den Lieblingsgerichten der Verstorbenen decken, die Straßen mit den Blütenblättern der Cempasúchitl überhäufen und Kerzen und Räucherstäbchen anzünden. So entsteht ein ausgelassenes und farbenfrohes Fest, das von Musik, Blumen und Geschmackserlebnissen begleitet wird.

In Pokémon GO heißt das vor allem: neue Herausforderungen, Boni und verkleidete Pokémon. Vom 1. November 2022 um 10 Uhr bis zum 2. November um 20 Uhr Ortszeit werdet ihr neue kostümierte Pokémon antreffen. Zwirrlicht, Zwirrklop und Zwirrfinst tragen jeweils eine Cempasúchitl-Krone. Zwirrlicht tritt dabei auch schillernd auf.

Eine neue Sammler-Herausforderung wartet auf euch, bei der ihr am Ende auf ein Alola-Knogga treffen könnt. Häufiger trefft ihr in der Wildnis auf Pokémon wie Tragosso, Flauschling und Lichtel, viele könnt ihr auch in ihrer schillernden Form antreffen. Und natürlich gibt es auch neue Avatar-Artikel, darunter eine Maske zum Día de Muertos.

