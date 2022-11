Nikke: Goddess of Victory lockt mit niedlichen Nikkes und deutscher Lokalisierung

Werbung. Level Infinite hat Goddess of Victory: NIKKE für Mobilgeräte veröffentlicht. Entwickelt wurde der Sci-Fi-RPG-Shooter von Shift Up und begeistern möchte das Spiel vor allem mit seinen niedlichen Nikkes und einem immersiven Action-Gameplay.

Nach zwei Beta-Tests erhielt Nikke viel positives Feedback und fand in Japan, Südkorea und Nordamerika bereits zahlreiche Fans. Drei Millionen vorregistrierte SpielerInnen kann das Mobile-RPG vor dem globalen Launch am 4. November 2022 verzeichnen. Hierzulande dürfen sie sich nun zum globalen Release auf eine deutsche Lokalisierung freuen.

Im Sinne des bequemen, mobilen Spielens ist Goddess of Victory: NIKKE mit einer Hand spielbar. Das einhändige Kontroll-System erlaubt es, schnell anzugreifen und in Deckung zu gehen. Optisch erwarten euch hochauflösende 2D-Grafiken mit Anime-Inspiration.

Goddess of Victory: NIKKE bietet wahlweise englische oder japanische Sprachausgabe und kommt mit Musik von Komponist Sawano Hiroyuki daher, den ihr vom Anime-Themesong zu Attack on Titan kennt. Er hat den Themesong „TuNGSTeN“ zu Nikke geschrieben.

In Nikke: Goddess of Victory haben die Menschen ihre Heimat an die Raptures verloren und sind tief in den Untergrund abgetaucht. Jahrzehnte später erwachte eine Gruppe an humanoiden Waffen im Ark, der Zuflucht der Menschheit. Sie sind das Ergebnis des kollektiven technischen Wissens der menschlichen Überlebenden. Unter dem Codenamen „Nikke“, benannt nach der griechischen Göttin des Sieges, begeben sich die Humanoiden an die Oberfläche, mit den Hoffnungen und Träumen der Menschheit auf ihren Schultern.