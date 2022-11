Japanische Verkaufscharts: God of War Ragnarök chancenlos gegen Tactics Ogre und Splatoon

In Japan gehen die Uhren ja bekanntlich ein wenig anders, früher noch mehr als heute. Aber auch in diesen Zeiten kann sich ein God of War Ragnarök in den japanischen Verkaufscharts nur mühsam in der Spitze positionieren. Hinter Splatoon 3 und dem besten Neueinsteiger Tactics Ogre: Reborn werden Kratos und Atreus nur Drittbester.

Kumuliert man die Verkaufszahlen der verschiedenen Plattformvarianten, landet Tactics Ogre: Reborn (etwa 57.000 Einheiten) vor God of War Ragnarök (etwa 40.000 Einheiten) und außerdem auf Platz 1. Die Verkaufscharts der Woche vom 7. bis zum 13. November 2022.

[NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 43.781 (3.331.197) [NSW] Tactics Ogre: Reborn (Square Enix, 11/11/22) – 36.783 (New) [PS5] God of War Ragnarök (SIE, 11/09/22) – 29.377 (New) [NSW] Sonic Frontiers (SEGA, 11/08/22) – 26.067 (New) [PS4] Tactics Ogre: Reborn (Square Enix, 11/11/22) – 12.668 (New) [PS4] God of War Ragnarök (SIE, 11/09/22) – 11.260 (New) [PS5] Sonic Frontiers (SEGA, 11/08/22) – 11.111 (New) [PS4] Sonic Frontiers (SEGA, 11/08/22) – 9.098 (New) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 8.025 (4.899.259) [PS5] Tactics Ogre: Reborn (Square Enix, 11/11/22) – 7.805 (New) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 7.241 (2.847.957) [NSW] Harvestella (Square Enix, 11/04/22) – 6.717 (33.361) [NSW] Dragon Quest X Offline (Square Enix, 09/15/22) – 5.690 (224.422) [NSW] Ace Angler: Fishing Spirits (Bandai Namco, 10/27/22) – 4.623 (34.774) [PS4] Call of Duty: Modern Warfare II (Activision, 10/28/22) – 4.607 (36.329) [PS5] Horizon Forbidden West (SIE, 02/18/22) – 4.313 (98.482) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 3.876 (5.007.154) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 3.802 (769.830) [NSW] Persona 5 Royal (ATLUS, 10/21/22) – 3.424 (69.253) [NSW] I-Chu (D3 Publisher, 11/10/22) – 3.418 (New) [NSW] Bayonetta 3 (Nintendo, 10/28/22) – 3.349 (54.737) [PS5] Gran Turismo 7 (SIE, 03/04/22) – 3.312 (186.835) [NSW] Kirby und das vergessene Land (Nintendo, 03/25/22) – 3.180 (916.185) [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Bamco, 09/22/22) – 2.867 (65.486) [NSW] Doraemon Story of Seasons (Bandai Namco, 11/02/22) – 2.830 (14.108) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 2.686 (1.061.259) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 2.587 (7.349.645) [PS4] Mount & Blade II: Bannerlord (PLAION, 11/10/22) – 2.312 (New) [PS4] Star Ocean: The Divine Force (Square Enix, 10/27/22) – 2.206 (34.093) [NSW] Momotaro Dentetsu (Konami, 11/19/20) – 2.058 (2.736.543)

Die Hardware-Charts:

Switch OLED – 58.171 (2.981.234) PlayStation 5 – 25.665 (1.821.703) Switch Lite – 25.050 (4.930.097) Switch – 14.321 (18.838.867) PS5 Digital – 3.051 (286.936) Xbox Series S – 487 (212.265) Xbox Series X – 261 (167.267) PlayStation 4 – 138 (7.820.338) New 2DS XL (inkl. 2DS) – 32 (1.189.151)

