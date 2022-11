Hideo Kojima zeigt Artwork von seinem ersten Pitch bei Konami – aus Junker wurde Snatcher

Bei Twitter hat Hideo Kojima seinen ersten Vorschlag vorgestellt, den er Konami im Alter von 24 Jahren unterbreitet hat. Er präsentierte ein Artwork, auf dem „JUNKER“ steht. „Es gab keine Textverarbeitung, also wurde alles handgeschrieben und fotokopiert“, so Kojima.

Junker, so sollte das Spiel dann auch heißen. Daraus wurde letztlich Snatcher, Kojimas erstes Spiel bei Konami. Die PC88-Version erschien am 26. November 1988 in Japan, also heute vor 34 Jahren. Das ist auch der Grund für Kojimas Erinnerungen bei Twitter.

Die Junker haben es dann aber auch in Snatcher geschafft. So heißt die Task Force, die von der Regierung von Neo Kobe gegründet wurde, um die Snatcher zu verfolgen.

Die MSX2-Version sollte ursprünglich am selben Tag erscheinen, wurde aber um einen Monat verschoben. Am Rande verriet Kojima auch, dass Metal Gear in der Planungsphase „Intruder“ hieß und Policenauts ursprünglich „Beyond“.

Bildmaterial: Hideo Kojima