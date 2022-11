Guilty Gear -Strive- fügt in dieser Woche Sin Kiske hinzu

Seit April ist Season 1 zu Guilty Gear -Strive- abgeschlossen. Bandai Namco startete jedoch bereits im August mit Season 2. Als erster von vier Charakteren fand Bridget Aufnahme ins Roster.

Noch in dieser Woche kommt der zweite Neuzugang: Sin Kiske. Ab dem 24. November steht der neue Kämpfer zur Verfügung. In zwei Videos könnt ihr ihn schon heute unter die Lupe nehmen. Die beiden restlichen Charaktere folgen dann im Jahr 2023. Auch zwei Arenen sind in Season 2 versprochen.

Guilty Gear -Strive- ist physisch für PlayStation 4 und PS5* und PC-Steam erhältlich. Im Frühling 2023 folgt die Veröffentlichung für Xbox und die Aufnahme in den Game Pass.

Ankündigungstrailer

Starter Guide

Bildmaterial: Guilty Gear -Strive-, Bandai Namco, Arc System Works