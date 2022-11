Final Fantasy VII Remake: Die junge Aerith zwischen Freude und Einsamkeit

Final Fantasy VII Remake bereichert das FF7-Universum um zahlreiche neue Hintergrunddetails und Szenen. Vor allem die Flashbacks sind für Fans interessant. Einige kennen wir – allen voran die Szene von Cloud und Tifa in Nibelheim – aber andere sind vollkommen neu.

Dazu gehören auch Szenen mit Aerith. Bei Twitter hat Square Enix jetzt wieder einige neue Artworks veröffentlicht, welche die junge Aerith und ihre Mutter Ifalna zeigen. Im Final Fantasy VII Remake Material Ultimania* erfahren wir wie immer noch mehr über die Bilder.

„Das ist aus der Zeit, als Aerith und Ifalna im Shinra-Gebäude festgehalten wurden. Obwohl die beiden viele traurige Erinnerungen teilen, wollte ich auch einige der schönen Momente zeigen, die sie als Mutter und Tochter gemeinsam erlebt haben müssen“, sagt Environment Artwork Artist Mizushi Sugawara.

Ein schönes Details auf diesem Artwork ist die gelbe Blume. Eine solche Blume schenkt Aerith später Cloud bei ihrem ersten, folgenreichen Zusammentreffen in Midgar. Wir sehen Aerith in einem Alter von 7 Jahren. In ihrem „Blue Dress“. Bei einer Zwischensequenz auf dem Eisenbahnfriedhof sehen wir ihr „Orange Dress“.

„Dies ist die junge Aerith, die wir in den Rückblenden sehen. Die blauen und orangefarbenen Kleider wurden so entworfen, dass wir durch den Austausch einiger weniger Elemente von einem zum anderen wechseln können“, so Charakter-Designer Roberto Ferrari.

Zur kleinen roten Schleife gibt es im Final Fantasy VII Remake Material Ultimania* übrigens diesen Hinweis: „Wenn das Outfit etwas Farbe oder einen Akzent braucht, fügen Sie eine Stoffdekoration hinzu (z. B. aus Wolle oder Strickwaren).“

In Final Fantasy VII Remake ist Aerith eine Erwachsene. In Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion werdet ihr sie übrigens als Teenager kennenlernen und so noch mehr über sie erfahren. Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion erscheint für alle aktuellen Plattformen am 13. Dezember 2022 hierzulande. Bei Amazon könnt ihr euch aktuell noch die exklusive Steelbook Edition* zum Remaster sichern.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO