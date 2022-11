Dragon Age: Absolution geht im Dezember an den Start und zeigt euch neue Ausschnitte

Mit dem nächsten Dragon Age wird es noch ein bisschen dauern, aber Fans können zwischenzeitlich auf Dragon Age: Absolution hinarbeiten. Die Anime-Serie zu Dragon Age wurde im Sommer bei der Geeked Week von Netflix angekündigt.

Dragon Age: Absolution soll schon am 9. Dezember an den Start gehen und sechs Episoden umfassen. Laut Netflix spielt die Serie in Tevinter, einem Reich im Dragon-Age-Universum.

Der Anime entsteht in Zusammenarbeit mit BioWare und soll ein Ensemble neuer Charaktere bieten, die von den Überlieferungen zu Dragon Age inspiriert sind, darunter Elfen, Magier, Ritter, Qunari, rote Templer, Dämonen und „besondere Überraschungen“.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Dragon Age: Absolution, Netflix, Electronic Arts, BioWare