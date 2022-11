Deutsche Verkaufscharts: Call of Duty dominiert Star Ocean und Bayonetta

Eine wirklich ereignisreiche Woche liegt hinter uns. Neueinsteiger wie Star Ocean: The Divine Force und Bayonetta 3 schickten sich an, die Verkaufscharts zu erobern. Doch natürlich führte hierzulande kaum ein Weg an Call of Duty: Modern Warfare II vorbei.

Der jetzt schon 19. Teil der langlebigen Shooter-Serie erobert aus dem Stand die Spitze der PS5-, PS4- und Xbox-Series-Auswertung. Auf Xbox One bleibt FIFA 23 das Maß der Dinge.

Das Rollenspiel Mount & Blade II: Bannerlord wird von GfK Entertainment auch angesichts der anderen neuen Spiele als die „zweitstärkste Neuveröffentlichung“ präsentiert: Die Positionen vier (Xbox Series) und fünf (PS4) gehen an Bannerlord.

Aus unseren Gefilden schickt sich Star Ocean: The Divine Force an, in den PS5-Rankings immerhin den fünften Platz zu belegen. Bayonetta 3 gelingt auf der Switch „nur“ der Neueinstieg auf dem zweiten Platz. Mario Kart 8 Deluxe stürmt zurück an die Spitze und Mario + Rabbids: Sparks of Hope fällt von eins auf fünf.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Bayonetta 3, Nintendo, PlatinumGames