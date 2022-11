Das war … Kalenderwoche 47/2022

Auch in den letzten Tagen gab die Veröffentlichung von Pokémon Karmesin und Purpur weiter zu reden. Ansonsten war die Woche aber auch eher ruhig, weitere spektakuläre Neuigkeiten waren nicht auszumachen. Den Video-Rückblick bieten wir euch natürlich trotzdem. Zum Schluss haben wir dann noch zwei neue Reviews sowie Geschenke-Ideen für Weihnachten für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Bekanntlich hat sich Pokémon Karmesin und Purpur (Switch) einige Schnitzer erlaubt. Einige enttäuschte Fans haben nun gar das Geld zurückgefordert und waren damit erfolgreich. Auch die Technik-Experten von Digital Foundry hatten nicht viel zu loben. Trotzdem ist die neue Pokémon-Generation kommerziell ein voller Erfolg. Zehn Millionen verkaufte Einheiten in drei Tagen sind gar ein Nintendo-Rekord.

Neu enthüllt und noch im Dezember in Japan erscheint Gizoku Tantei Nosuri (PS4, Switch). Dabei handelt es sich um eine Spin-off-Visual-Novel zur Utawarerumono-Reihe. Zwei Mobile-Games sind in den letzten Tagen an den Start gegangen. Zu Sword Art Online Variant Showdown (Mobil) gibt es dabei eine deutsche Umsetzung. Zunächst nur auf Japanisch erhältlich ist Black Rock Shooter FRAGMENT (Mobil). Das Horror-Adventure Savior of the Abyss könnt ihr nun auch auf Switch spielen. Auf die Retro-Karte setzt hingegen Valkie 64 (PC), man hatte Ocarina of Time als Vorbild.

Nach langer Funkstille meldete sich Lost Soul Aside (PS4, PS5) wieder zurück. Man verkündete ebenfalls, dass Sony nun der Publisher ist. Nach dem Weihnachtsgeschäft im Januar folgt Fire Emblem Engage (Switch). Der neue Trailer zeigte uns die Embleme, das sind bekannte Gesichter, die ihr beschwören könnt. Aus Japan gibt es bereits den Übersichtstrailer für Rune Factory 3 Special (Switch). Aktuelles Gameplay-Material aus One Piece Odyssey (PS4, PS5, Xbox Series, PC) zeigte neben Water Seven auch Spezialangriffe. Neben der Protagonistin aus Samurai Maiden (PS4, PS5, Switch, PC) sahen wir auch ein ausführliches Gameplay-Video. Zum Strategie-RPG Adventure Academia: The Fractured Continent (PS4, Switch, PC) nannte PQube mit dem 9. Dezember den Termin. Einen weiteren japanischen Übersichtstrailer gab es zu Spirit Hunter: Death Mark II (PS4, Switch, PC).

Im nächsten Frühling erscheint Mugen Souls auch noch für Nintendo Switch. Auf das nächste Jahr verschoben wurde WitchSpring R (PC), welches auch für Konsolen geplant ist. Noch Mitte Dezember steht das Next-Gen-Update zu The Witcher 3: Wild Hunt an. Davon konnten wir zuletzt viele Eindrücke gewinnen. Atmosphärisch stimmte ein Live-Action-Trailer auf The Callisto Protocol (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) ein. Schon in wenigen Tagen wird Megaton Musashi X (PS4, PS5, Switch) free-to-play. Die geteilten Welten sahen wir aus World II World (Mobil). Außerdem könnt ihr noch wenige Tage das Brettspiel zu The Last of Us bei Kickstarter unterstützen.

Zur dritten Welle des Booster-Streckenpasses für Mario Kart 8 Deluxe (Switch) kennen wir nun den Termin und alle Strecken. Bald geht es in Genshin Impact (PS4, PS5, PC, Mobil) mit Version 3.3 weiter. Seit dieser Woche kämpft in Guilty Gear -Strive- (PS4, PS5, PC) Sin Kiske mit. Neue Einblicke gewährte uns Bandai Namco in Season 2 von Dragon Ball Z: Kakarot (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Im Januar startet auch The King of Fighters XV (PS4, PS5, Xbox Series, PC) in die zweite Season. Den Anfang macht dabei Shingo Yabuki. Auch das Anime-Projekt NieR: Automata Ver1.1a war am Start mit weiteren Teaser-Videos. Diese drehten sich um Adam und Eve sowie Lily.

Damit kommen wir zu den neuen Reviews von JPGAMES. Bezüglich Pokémon Karmesin (Switch) (zum Testbericht) haben uns viele Inhalte gefallen, die technischen Defizite fallen jedoch stark ins Gewicht. Die neue Veröffentlichung von No More Heroes III (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) überzeugte uns hingegen mit der Technik. Die Open-World ist jedoch immer noch leer und leblos.

Bald ist Weihnachten! Jedenfalls ist heute schon der 1. Advent. Wenn ihr auf der Suche nach Geschenken für eure Liebsten (oder für euch) seid, dann haben wir einen Geschenke-Guide für euch. Von den verschiedenen Produkten mit Gaming-Bezug könnt ihr euch inspirieren lassen!