Das war… Kalenderwoche 44/2022

Weitere Details zu Final Fantasy XVI und der nächste Ys-Ableger beschäftigten uns in den letzten Tagen. Zudem wurde das nächste Sword Art Online enthüllt und Nintendo hielt eine Indie World ab. Nach allen weiteren Videos der Woche haben wir dann noch drei Reviews, eine Vorschau sowie ein Gewinnspiel für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die Entwickler von Final Fantasy XVI (PS5) haben in Interviews weitere Details verraten. So erfuhren wir Informationen zur Größe der Gebiete und der Linearität der Geschichte, es ging um die Diversität und eine geplante Demo. Des Weiteren gab Sony bekannt, dass Final Fantasy XVI für sechs Monate PS5-exklusiv ist.

Im aktuellen Geschäftsbericht von Falcom kann man nachlesen, dass das nächste Ys-Spiel (PS4, Switch) bis im September 2023 erscheinen soll. Insgesamt will Falcom bis dann drei Switch-Spiele veröffentlichen. Die anderen beiden Projekte sind noch nicht angekündigt.

Bandai Namco hat mit Bei Sword Art Online: Last Recollection (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) das nächste JRPG der Reihe enthüllt. Aus China erreichte uns der erste Trailer zu Project: The Perceiver (PS4, PS5), welcher optisch schon mal beeindruckt. Auch namhafte Veröffentlichungen brachten die letzten Tage mit sich. So erreichte uns der Fimbulwinter mit God of War Ragnarök (PS4, PS5), in Sonic Frontiers (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) rennt der blaue Igel über die Starfall Islands und mit Tactics Ogre: Reborn (PS4, PS5, Switch, PC) kehrt der Strategie-Klassiker zurück.

Mit einer neuen Ausstrahlung von Indie World ging Nintendo auf Sendung. Devolver Digital brachte dabei die Neuankündigung von Pepper Grinder (Switch, PC) mit. Zudem datierte man ONI: Road to be the Mightiest Oni (PS4, PS5, Switch, PC) auf den 9. März 2023.

Mit Musik von Ed Sheeran kam der letzte umfangreiche Trailer zu Pokémon Karmesin und Purpur (Switch) daher. Neu bei Steam und mit neuen Inhalten erhältlich ist nun Valkyrie Elysium und Return to Monkey Island erhielt zur PS5- und Xbox-Series-Veröffentlichung auch eine deutsche Sprachausgabe. Je das Veröffentlichungsdatum erfuhren wir zu Tales of Symphonia Remastered (PS4, Switch, Xbox One) (17. Februar 2023) und void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2 (PS4, Switch) (3. März 2023). Den japanischen Eröffnungsfilm könnt ihr euch derweil zu Rune Factory 3 Special (Switch) ansehen. Um die Erkundung ging es in Forspoken (PS5, PC) und aus Japan erreichte uns ein längerer Trailer zu Disgaea 7 (PS4, PS5, Switch).

Auf einen Besuch von Water 7 könnt ihr euch in One Piece Odyssey (PS4, PS5, Xbox Series, PC) freuen. Aus Samurai Maiden (PS4, PS5, Switch, PC) sahen wir Hagane in der Vorstellung und weitere Event-Videos gab es zu Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten (PS4, PS5, PC). Hierzulande erscheint letzterer Titel nächste Woche bei Steam. Square Enix zeigte uns in einem Video Towa Tsugai (Mobil), welches die Welt und Charaktere thematisierte. In River City Girls 2 (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) kämpft neu Provie mit. Den Übersichtstrailer sahen wir zu Gungrave G.O.R.E (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) und Chained Echoes (PS4, Switch, Xbox One, PC) erhielt den Termin.

Netflix datierte gleich zwei kommende Serien. Am 25. Dezember geht The Witcher: Blood Origin auf Sendung, bereits am 9. Dezember startet Dragon Age: Absolution. Nach langer Wartezeit meldete sich außerdem Black Clover Mobile: Rise of the Wizard King (Mobil) zurück, inzwischen plant man eine englische Veröffentlichung. Für PlayStation könnt ihr euch nun auch Beasts of Maravilla Island kaufen. In der nächsten Woche erscheint ebenfalls Finding Paradise für weitere Plattformen. Dann könnt ihr auch auf Switch und Mobilgeräten zugreifen. Neue Kämpfer fügte Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4, Switch, Xbox One, PC) hinzu und derzeit könnt ihr in Pokémon GO (Mobil) an einem speziellen Event teilnehmen. In der nächsten Woche erfahren wir auch, wie es mit Monster Hunter Rise: Sunbreak (Switch, PC) weitergeht.

Damit kommen wir noch zu den drei neuen Reviews von JPGAMES. Mit viel Action und Kreativität konnte uns Bayonetta 3 (Switch) (zum Testbericht) überzeugen. Allerdings präsentiert sich die Technik etwas durchwachsen. Auch die Strategie-Neuauflage Tactics Ogre: Reborn (PS4, PS5, Switch, PC) (zum Testbericht) erhielt von uns gute Noten. Das spannende Abenteuer voller Wendungen und interessanter Charaktere überzeugt dabei auch mit unglaublich vielen sinnvollen Aktualisierungen. Nach etwas langsamem Beginn überzeugte uns auch die Erweiterung Monster Hunter Rise: Sunbreak (Switch, PC) (zum Testbericht). Die übliche Formel erhält sehr gute Post-Endgame-Inhalte spendiert. Unsere aktuelle Vorschau dreht sich zudem um Wo Long: Fallen Dynasty (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC).

In einem Gewinnspiel könnt ihr derzeit noch Pokémon Karmesin und Purpur (Switch) abstauben. Wir verlosen beide Versionen inklusive Merchandise. Viel Glück!