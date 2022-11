CD Projekt RED gibt Einblicke zum Next-Gen-Upgrade von The Witcher 3: Wild Hunt

Am Abend hat CD Projekt RED mit einem neuen Livestream erste konkrete Einblicke zur Next-Gen-Version von The Witcher 3 präsentiert. Der neue Trailer zeigt euch allerhand Verbesserungen, den Fotomodus und modellierte Pflastersteine in Novigrad. So ungefähr alles soll besser aussehen.

Für Konsolen gibt es einen neuen Performance- und Qualitäts-Modus und ihr habt die Wahl: Maximal gute Grafik oder maximal gute Performance. Auf PCs gibt es den ganzen Schnickschnack: Raytracing, DLSS und FSR sowie Ultra-Plus-Grafikoptionen.

Und das alles gibt’s kostenlos. Das Next-Gen-Upgrade kostet für BesitzerInnen des Spiels auf PlayStation 5, Xbox Series und PCs nichts. Darüber hinaus gibt es aber auch noch eine neue Handelsversion, die The Witcher 3: Complete Edition.

Am 14. Dezember erscheint das Upgrade.

Der neue Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der komplette Lievstream:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Eurogamer, Bildmaterial: The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt RED