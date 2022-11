Buccanyar: Das maritime Tower-Offense-Spiel sticht am 20. April in See

SUCCESS Corporation und Studio Saizensen (Umihara Kawase Fresh!, Blade Strangers, Code of Princess) haben das Tower-Offense-Spiel Buccanyar datiert. In Japan erscheint der Titel demnach am 20. April 2023 für PS4 und Switch.

Nach einer großen Katastrophe und weiteren Ereignissen ist die Welt fast vollständig überflutet und auch die Tiere haben sich stark verändert. So stechen die Menschen nun mit weiterentwickelten Tieren ins Meer, um die blauen Kristalle zu suchen. Diese dienen als Energiequelle. Mit einer von drei Heldinnen (und Katzen) müsst ihr nun die Welt erkunden, euer Schiff verbessern und es mit Piraten und Monstern aufnehmen.

Die Kämpfe laufen halbautomatisch nach dem Tower-Offense-Prinzip ab. Eure Katzen-Crew greift fortlaufend mit den installierten Waffen an, während ihr das Schiff steuert. Ihr könnt zudem spezielle Befehle ausgeben. Die Welt wird fortlaufend zufällig erzeugt, was für Wiederspielwert sorgt.

TGS-Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Buccanyar, SUCCESS Corporation, Studio Saizensen