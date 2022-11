Black Friday im Liveticker: Die besten Games-Angebote und kostenlosen Spiele

Am 25. November 2022 ist Black Friday, aber schon seit Tagen gibt es unzählige Aktionen und Angebote und so richtig kann man das allein auf den Freitag schon gar nicht mehr beziehen. Wir möchten mit einem neuen Beitrag trotzdem die besten Angebote sammeln. Ständig aktualisiert!

Die besten Black-Week-Angebote gab es schon zu Wochenbeginn: The Last of Us Part II für 9,99 Euro oder Death Stranding: Director’s Cut für 14,99 Euro. Viele Händler werden am Freitag aber nochmal nachlegen. Wir haben unten schon mal alle Aktionsseiten, die noch bestehenden alten Deals und die Gratis-Games gesammelt.

Letztes Update: 24.11.22, 14:00 Uhr

Aktionsseiten von Händlern:

Amazon-Angebote:

Angebote von Media Markt:

Kostenlose Spiele:

Einige Händler und Publisher verschenken zum Black Friday sogar Spiele. Ab sofort und bis zum 30. November bekommt ihr im Ubisoft-Store zum Beispiel Splinter Cell geschenkt. Noch bis zum 25. November gibt es Narita Boy bei GOG kostenlos – danach folgt ein anderes Spiel.

Habt ihr beim Black Friday und in der Black-Friday-Woche zugegriffen? Oder nehmt ihr von diesen Angebotstagen grundsätzlich Abstand? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

