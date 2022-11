Atelier Ryza 3 stellt euch sein weiterentwickeltes Synthese-System vor

Koei Tecmo und Entwickler Gust haben einen neuen Trailer und viele neue Details zu Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key veröffentlicht. Euch wird dabei unter anderem das weiterentwickelte Synthese-System vorgestellt.

Durch das Einsetzen von Materialien in einen Materialring ist Ryza in der Lage, spezielle Gegenstände zu synthetisieren. Durch die Verwendung eines Schlüssels zur Verbesserung der Rezeptur kann Ryza nicht nur die Qualität des Gegenstandes verbessern, sondern auch die Anzahl der Kreationen erhöhen!

Die neue Fähigkeit „Link Morph“ fügt Gegenständen bestimmte Effekte hinzu. Einige Gegenstände erhalten auch die „Super-Eigenschaft“, welche die Herstellung noch stärkerer Gegenstände ermöglicht.

Darüber hinaus könnt ihr euch unten eine recht aktuelle Aufzeichnung eines Livestreams ansehen, bei dem auch die Switch-Version des Spiels präsentiert wurde. Ihr seht das Material ab 40:36, 54:02 und 58:39.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key erscheint am 24. Februar 2023 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und Steam. Eine Handelsversion gibt es hierzulande für Konsolen*.

Der neue Trailer:

Der Livestream:

