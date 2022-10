The Witcher: Staffel 4 der Netflix-Serie ohne Henry Cavill – aber ein Ersatz ist schon gefunden

Netflix hat die Arbeiten an einer vierten Staffel zu The Witcher bestätigt, doch gleichzeitig bekannt gegeben, dass der Hexer Henry Cavill nicht mehr mit von der Partie ist. Cavill verkörperte Geralt von Riva in den ersten drei Staffeln. Mit Liam Hemsworth ist der Ersatzmann bereits gefunden.

Cavill meldete sich sogleich bei Instragram zu Wort und übergab den Staffelstab an Hemsworth, den ihr vermutlich zuerst in Die Tribute von Panem gesehen habt. Cavill galt nahezu als Idealbesetzung für den Hexer. Hemsworth meldete sich ebenfalls bei Instragram und nennt sich selbst einen Witcher-Fan. Entsprechend groß ist die Vorfreude.

Es ist ein langer Weg, bis wir Hemsworth in der Rolle von Geralt sehen. Denn vor der vierten Staffel steht natürlich erstmal die dritte Staffel auf dem Plan, die im Sommer 2023 erscheinen soll und noch mit Henry Cavill gedreht wird.

Zuvor will man zwischen den Feiertagen mit The Witcher: Blood Origin debütieren. Die Spin-off-Serie widmet sich den Anfängen des Witcher-Universums und spielt 1.200 Jahre vor den Ereignissen rund um Geralt von Riva. Damals „verschmolzen die Welten von Monstern, Menschen und Elfen zu einer“ und es entstand der erste Hexer.

Bildmaterial: The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt RED