Prime Gaming im November mit Fallout: New Vegas und diesen weiteren Gratis-Games

Amazon hat das Prime-Line-up für November präsentiert. Wie immer gibt es in eurem Prime-Abo eine Reihe von Games inklusive, darunter im neuen Monat Fallout: New Vegas und Last Day of June. Das komplette Line-up:

Fallout: New Vegas Ultimate Edition

Indiana Jones and the Last Crusade

Facility 47

WRC 9

Etherborn

Whispering Willows

Last Day of June

Hier findet ihr eine Landing-Page*, die euch übersichtlich alles Weitere erklärt und alle Inhalte auflistet, die ihr euch schnappen könnt. Auf dieser Seite findet ihr die aktuell in Prime Gaming* verfügbaren Games. Falls ihr noch kein Amazon Prime habt, könnt ihr es 30 Tage lang kostenlos testen*.

Ein Trailer zum neuen Line-up:

Bildmaterial: Last Day of June, 505 Games, Ovosonico