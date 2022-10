One Piece Red knackt nach Japan auch in Deutschland die Rekorde

In Japan verzeichnete One Piece Red über 11,69 Millionen KinobesucherInnen und ein Einspielergebnis von 16,2 Milliarden Yen, also 116,23 Millionen US-Dollar. Auch in Deutschland läuft es bisher rund.

Am 13. Oktober 2022 feierte der Film sein Debüt in Deutschland und eroberte den Spitzenplatz der deutschen Kinocharts „mit großem Abstand zur Folgeplatzierung“. Der erste Anime, dem das gelingt. Schon vor dem Kinostart wurden mehr als 100.000 Tickets vorverkauft.

Nach dem Startwochenende konnte der Film diesen Erfolg schon verdoppeln. In Deutschland zählte man 230.000 KinobesucherInnen und ein Einspielergebnis von 3,25 Millionen Euro. Auf 417 Leinwänden wird One Piece Red hierzulande gezeigt.

Es ist der bisher größte Erfolg für den Crunchyroll Filmverleih (vormals AV Visionen).

Ein Trailer zum Film:

Bildmaterial: One Piece Red, Toei Animation, Crunchyroll