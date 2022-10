Medienecho zu Mario + Rabbids: Sparks of Hope: „Wenn Nintendo sein Spielzeug teilt“

Am Donnerstag erscheint Mario + Rabbids: Sparks of Hope und das zunächst ziemlich ungewöhnliche Crossover aus dem Pilzkönigreich und den Rabbids geht nach Kingdom Battle in die zweite Runde. Die Reviews sind da – und wir möchten euch ein kleines Medienecho anbieten.

Kann die Fortsetzung an den Spaß des Vorgängers anknüpfen? Viele Risiken ist Ubisoft Milan nicht eingegangen, findet Jordan Middler von VGC. Es sei nicht der größte Sprung, den eine Fortsetzung jemals gemacht habe. Aber am Ende steht eine „unterhaltsame Entdeckungsreise“, die zeigt, was passieren kann, wenn Nintendo „beschließt, sein Spielzeug zu teilen“. Ein „unglaublich toller Soundtrack“, „tolle Grafik und witzige Texte“ würden Sparks of Hope zu einem der besten Switch-Spiele des Jahres machen.

Die Überraschungsmomente fehlen, findet auch Tobias Veltin von GamePro. Größer und schöner sei Sparks of Hope, aber nicht besser als der erste Teil. Die Neuerungen am Kampfsystem findet er noch am besten, doch einige andere Neuerungen würden sich nicht nahtlos einfügen. Sie würden aufblähend wirken, als Beispiele werden einige Nebenmissionen genannt. Für Genre-Fans am Ende empfehlenswert, denn bewertungstechnisch stünde der zweite Teil kaum hinter Kingdom Battle.

Christian Donlan von Eurogamer spricht auch eine Empfehlung aus. Weil Luigi endlich mal glänzen darf und nicht nur der Bruder ist. Spaß beiseite – vor allem ist Sparks of Hope „ein brillanter Spaß, taktisch und knallhart, genau wie man es erwarten würde, wenn man Mario und XCOM kombiniert“. Die Nebenmissionen findet nicht ermüdend, im Gegenteil, er kämpft sich auch nach Abschluss und nach dem Review noch durch. „Einfallsreiche Siegbedingungen“, bunte und schrullige Charaktere, „cleveres Schlachtfelddesign“ fügen sich zu „etwas ganz Besonderem“.

Dan Stapleton von IGN widerspricht in Kernpunkten VGC und GamePro. Wenn ein Spiel ein Hit sei, würden die meisten Entwickler es mit dem Sequel „safe“ angehen. Ein paar Feinheiten ändern, aber dort bleiben, wo der erste Teil funktionierte. Sparks of Hope sei aber nicht diese Art von Sequel. Es sei nicht nur größer, sondern auch besser in nahezu jeder Art und Weise. Vor allem die Anpassungen, die Sparks und auch die Neuerungen am Kampfsystem (keine Raster mehr) werden gelobt.

Auch für Kai Powell von Wccftech hat die ungewöhnliche Kombination aus Mario und Rabbids überhaupt noch nicht an Reiz verloren. Eine „geniale Kombination“, die etwas erschaffen würde, das „anders ist als jedes andere RPG da draußen“. „Die cleveren Änderungen an der Art und Weise, wie sich die Kämpfe abspielen, und die Tatsache, dass sie einmal mehr unseren Sinn für Nostalgie einfangen, machen Mario + Rabbids Sparks of Hope zu einem Ubisoft-Abenteuer, das du nicht verpassen solltest.“

Mario + Rabbid Sparks of Hope erscheint am 20. Oktober 2022 exklusiv für Nintendo Switch. Neben einer Standardversion* findet ihr im Handel auch eine Gold Edition*, welche den Season-Pass beinhaltet.

Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft