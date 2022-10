Master Detective Archives: RAIN CODE der Danganronpa-Macher erklärt Setting und Gameplay

Spike Chunsoft und Too Kyo Games, welches einige Danganronpa-Veteranen rund um Kazutaka Kodaka beschäftigt, haben weitere Details zu Master Detective Archives: RAIN CODE veröffentlicht.

Im düsteren Fantasy-Detektiv-Abenteuer schlüpft ihr in die Rolle von Yuma Kokohead, einem an Amnesie leidenden Detektiv in Ausbildung, und Shinigami, einem Geist, der ihn heimsucht. Sie gehen gemeinsam in der seltsamen Stadt Kanai Ward ungelösten Rätseln nach. Die Stadt des Regens steht unter der Kontrolle eines Megakonzerns. Meisterdetektive aus aller Welt stellen sich der Herausforderung, die Wahrheit aufzudecken.

Shinigami ist ein Totengott und nur für Yuma sichtbar. Sie ist mehrheitlich als Geist sichtbar, im Geheimen Labyrinth nimmt sie jedoch eine menschliche Form an und kann selbst eingreifen. Neben dem Protagonisten-Duo gibt es auch einen Blick auf weitere Detektive. Diese helfen mit speziellen Fähigkeiten bei den Ermittlungen.

Die Stadt kann als 3D-Umgebung erkundet werden. Insbesondere untersucht ihr Tatorte, sammelt Hinweise und führt Befragungen durch. Das bereits angesprochene Geheime Labyrinth ist ein Ort, welcher die Geheimnisse manifestiert. Dort gilt es Puzzles zu lösen, welche mit den Fällen in Verbindung stehen. Hier haben Menschen und der Megakonzern keinen Einfluss.

Im Geheimen Labyrinth trefft ihr auch auf Phantome, welche euch zu tödlichen Argumentationen herausfordern. Diese stellen die Person dar, welche ein Geheimnis für sich behalten möchte. Nun müsst ihr eure Beweise prüfen und auf Widersprüche hinweisen. So könnt ihr den Kampf am Ende gewinnen.

Master Detective Archives: RAIN CODE erscheint weltweit im Frühjahr 2023 für Nintendo Switch. Deutsche Texte sind bestätigt. Auch hierzulande gibt es eine Sammleredition. Neben dem Szenario von Kazutaka Kodaka darf man sich auf Musik von Masafumi Takada und Charakter-Designs von Rui Komatsuzaki freuen. Alles Danganronpa-Veteranen!

Bildmaterial: Master Detective Archives: RAIN CODE, Spike Chunsoft, Too Kyo Games