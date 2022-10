Kingdom Hearts: Nach 20 Jahren bekommen wir den Pilotfilm zur Anime-Serie zu Gesicht

Seth Kearsley (hier findet ihr sein Twitterprofil) arbeitete unter anderem an Eight Crazy Nights mit Adam Sandler – und 2003 an einer Anime-Serie zu Kingdom Hearts. Das gab Kearsley schon vor langer Zeit bekannt und vor etwa zwei Wochen stellte er tatsächlich die Veröffentlichung des Pilotfilms in Aussicht. Er hielt Wort.

11 Minuten ist der Pilotfilm lang, der die meiste Zeit nutzt, um Charaktere wie Sora, Riku und Kairi sowie Disney-Figuren wie Donald und Goofy einzuführen. Fans der Videospiele hören dabei vertraute Synchronstimmen wie Hayden Panitterie (Kairi) und David Gallagher (Riku) – Sora wird jedoch nicht von Haley Joel Osment gesprochen, sondern von Bobby Edner.

Es ist unklar, ob der Pilotfilm bei Youtube verbleibt. Seth Kearsley gibt in der Videobeschreibung an, dass er nicht Eigentümer des Materials ist. Der Rest klingt schon jetzt wie eine reumütige Entschuldigung an Disney: „Ich erhebe keinen Anspruch auf irgendeinen Teil davon, außer dass dies meine Arbeit ist. Ich profitiere nicht davon. Ich möchte meine Arbeit zeigen. Es ist 20 Jahre her.“

Es ist auch unklar, wie die animierte Serie ausgesehen hätte, wenn sie in die Produktion gegangen wäre. Das Material der Pilotfolge sieht eher wie ein Proof-of-concept aus. Dass es jetzt doch der Nachwelt erhalten bleibt, ist nach der langen Zeit dennoch beachtlich.

DisneyCentral hatte schon 2020 über die nie verwirklichte Kingdom-Hearts-Serie berichtet, als erstmals Gerüchte zu einer neuen Anime-Serie zu Kingdom Hearts auftauchten. Schon damals hatte Kearsley Storyboards und Animatics veröffentlicht und gab auch an, einst bereits Dialoge aufgenommen zu haben.

Für die finale Serie sollten demnach auch originale Hintergründe aus den Disney-Archiven verwendet werden. Die fertige Serie hätte also natürlich ganz anders ausgesehen. Aber die werden wir – anders als den Pilotfilm – wohl nicht mehr sehen.

via Comicbook, Khinsider, Bildmaterial: Kingdom Hearts III, Square Enix / Disney