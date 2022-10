Harvest Moon: Back to Nature könnte ein kommender Klassiker-Titel für PlayStation Plus sein

Das taiwanesische Rating Committee hat ein gewisses Harvest Moon: Back to Nature einer Alterseinstufung unterzogen. In den Prüfangaben ist das Spiel für eine Veröffentlichung für PS4 und PS5 ausgewiesen.

Ein Remaster oder eine Portierung des PlayStation-Klassikers kommt damit weniger infrage, denn das würde wahrscheinlich eher für mehrere Plattformen erscheinen. Man tippt deshalb, dass Harvest Moon: Back to Nature bald den etwas spärlichen Klassiker-Katalog bei PlayStation Plus aufstocken könnte.

Marvelous veröffentlichte 2020 ein 3D-Remake des Spiels als Story of Seasons: Friends of Mineral Town. Das Remake ist inzwischen für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC-Steam erhältlich. Zuvor gab es bereits ein Remake für GameBoy Advance.

Der Klassiker-Katalog steht Abonnenten der Stufe „Premium“ von PlayStation Plus zur Verfügung. Der Katalog ging mit einem überschaubaren Line-up an den Start, soll aber stetig erweitert werden. Im Oktober kommen unter anderem Castlevania: Lords of Shadow und Ultra Street Fighter IV hinzu.

