Die Odyssee um die Collector’s Edition zu Xenoblade Chronicles 3 geht weiter

Der My Nintendo Store hat offensichtlich ein erhebliches logistisches Problem, anders kann man das aktuell kaum noch nennen. Bayonetta erscheint später als geplant und leider Store-exklusiv bei My Nintendo, auch hier gab man in diesen Tagen die Probleme unumwunden zu.

Die Collector’s Edition zu Xenoblade Chronicles 3 wird nun um eine weitere Episode reicher. Erst am 21. September hatte Nintendo ein Ende der Odyssee in Aussicht gestellt. „Sehr bald“ sollten demnach die Vorbestellungen möglich sein.

Jetzt wendete man sich mit einer weiteren E-Mail an alle Interessenten. „Aufgrund unvorhergesehener Umstände ist nun geplant, Vorbestellungen der Xenoblade Chronicles 3 Collector’s Edition im My Nintendo Store in der ersten Oktoberhälfte zu ermöglichen“, heißt es.

Wer die Collector’s Edition wirklich möchte, muss also weiter zittern. Denn es besteht die reale Gefahr, dass man trotz aller Aufmerksamkeit leer ausgeht. Die Liefermenge wird begrenzt sein. „Vielen Dank für deine Geduld und dein Verständnis“, heißt es von Nintendo knapp.

Allen Interessenten viel Erfolg!

Bildmaterial: Xenoblade Chronicles 3, Nintendo, Monolith Soft