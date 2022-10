Den „mächtigen Bowser“ aus LEGO ist jetzt erhältlich, aber der Preis ist auch mächtig

Im Juli haben Nintendo und LEGO das nächste gemeinsame Set zur Super-Mario-Reihe angekündigt. Diesmal wird es wieder ein Premium-Set, zumindest dem Preis nach zu urteilen.

Für 269,99 Euro könnt ihr euch den mächtigen Bowser mit der Setnummer 71411 seit heute im LEGO-Store kaufen. Alternate unterbietet den Launchpreis mit aktuell 225,90 Euro zzgl. Versandkosten.

Das Set besteht aus 2.807 Teilen und erscheint am heutigen 1. Oktober 2022. Mit am Ende 29 cm ist der mächtige Bowser aber gar nicht so mächtig, wie es der Preis vermuten lässt.

Neben den interaktiven Spielzeug-Sets von LEGO zu Super Mario gibt es inzwischen auch eine Reihe von einzelnen Premium-Sets. Dazu gehört beispielsweise der Fragezeichen-Block aus Super Mario 64 und natürlich das Nintendo Entertainment System inkl. Fernseher.

Bildmaterial: LEGO