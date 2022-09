Skull and Bones wird erneut verschoben und befindet sich allmählich in illustrer Runde

Ubisoft hat die Veröffentlichung von Skull and Bones erneut verschoben. Nur etwa einen Monat vor der anvisierten Veröffentlichung heißt es jetzt: Pustekuchen, 9. März 2023! Das sind weitere vier Monate Wartezeit. Angesicht der Entwicklungsgeschichte von Skull and Bones ist das aber gar nicht so lang.

Laut Ubisoft sei die Entwicklung des Spiels „abgeschlossen“, aber man wolle die zusätzliche Zeit nutzen, um das Spiel unter Berücksichtigung des Feedbacks von SpielerInnen aus dem Insider Program zu verbessern. Das sei wichtig für den langfristigen Erfolg des Spiels.

Dafür soll auch eine Open-Beta-Phase sorgen, die der Veröffentlichung vorgeschaltet wird. Sie soll auch dafür sorgen, dass SpielerInnen einen „firsthand look“ auf das Spiel erhalten. Das ist sicherlich nicht schlecht.

Wikipedia hat den Beginn der Entwicklung mit 2013 dokumentiert. Im kommenden Jahr feiert Skull and Bones diesbezüglich also seinen 10. Geburtstag. Das Skull and Bones, das uns 2023 erwartet, ist allerdings nicht mehr das Spiel, welches es zu Beginn war. Die Entwicklung begann als Erweiterung zu Assassin’s Creed IV: Black Flag.

10 Jahre, damit befindet sich Skull and Bones in einer illustren Runde. Angekündigt wurde Skull and Bones aber erst bei der E3 2017, das gehört fairerweise auch dazu. Duke Nukem Forever befand sich insgesamt 14 Jahre in Entwicklung. Duke Nukem Forever ist damit aber nicht mehr Spitzenreiter. 2008 stellte Ubisoft nach etlichen Gerüchten einen Trailer zu einem noch namenlosen Spiel vor, das später als Beyond Good & Evil 2 bekannt wurde.

Bildmaterial: Skull and Bones, Ubisoft