PlayStation Stars: Sony legt den Start des Treueprogramms auch für Europa fest

Heute geht PlayStation Stars in den ersten asiatischen Ländern an den Start. Aus diesem Anlass hat Sony auch den Start für weitere Länder konkretisiert. Am 5. Oktober sind Nord- und Südamerika dran und ab dem 13. Oktober könnt ihr schließlich auch hierzulande auf Punkte- und Prämienjagd gehen.

Das neue Treueprogramm PlayStation Stars – das definitiv und auf gar keinen Fall irgendetwas mit NFTs gemeinsam hat – ermöglicht euch das Sammeln von Punkten bei verschiedenen Aktivitäten und Kampagnen. Punkte könnt ihr dann gegen Prämien einlösen. Dazu zählen neben digitalen Sammlerstücken auch Spiele und PSN-Guthaben.

Nein, nein! Digitale Sammlerstücke haben nichts mit NFT oder Blockchain zu tun! Sony wird nicht müde, das klarzustellen. Auch in einem neu veröffentlichten FAQ spielt das nochmal eine Rolle:

Diese digitalen Sammlerstücke werden nur für unser Treueprogramm erstellt. Obwohl einige möglicherweise selten sind, sind sie weder einzigartig noch nutzen sie die Blockchain-Technologie. Sie können nicht weiterverkauft oder gehandelt werden. Digitale Sammlerstücke können nur über PlayStation Stars gesammelt oder verdient werden.

PlayStation Stars wird zunächst nur über die PlayStation App für iOS und Android sowie über das Web zugänglich sein. Ein Angebot auf Konsolengeräten ist für die Zukunft geplant.

Bildmaterial: Sony PlayStation